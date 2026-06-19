РФ возобновила поставки крепкого алкоголя в Доминикану

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Россия после двухлетнего перерыва возобновила экспорт крепких спиртных напитков в Доминикану.

Как сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на экспертов, за пять месяцев было поставлено около 20 тонн на сумму свыше $70 тыс.

Наибольшая экспортная выручка получена от отгрузок джина (67%). Доля водки составила 19%, ликера - 9%, других спиртных напитков - 5%.

Ранее отгрузки этой продукции совершались лишь в 2023 году. Тогда за весь год экспорт составил 35 тонн на $45 тыс.