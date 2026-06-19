Поиск

РФ возобновила поставки крепкого алкоголя в Доминикану

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Россия после двухлетнего перерыва возобновила экспорт крепких спиртных напитков в Доминикану.

Как сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на экспертов, за пять месяцев было поставлено около 20 тонн на сумму свыше $70 тыс.

Наибольшая экспортная выручка получена от отгрузок джина (67%). Доля водки составила 19%, ликера - 9%, других спиртных напитков - 5%.

Ранее отгрузки этой продукции совершались лишь в 2023 году. Тогда за весь год экспорт составил 35 тонн на $45 тыс.

Агроэкспорт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Переданная РФ бывшая компания Мошковича "Финансовый ресурс" перешла под управление РСХБ

Акционеры "Роснефти" утвердили финальные дивиденды за 2025 г. в 2,27 руб. на акцию

Добыча на "Сахалине-1" превысила план прежнего оператора на 20%

ЦАХАЛ сообщил об обстрелах "Хезболлой" израильских войск на юге Ливана

Заявка одного претендента на участие в голландском аукционе по ЮГК отклонена

Развороту на Восток альтернативы нет. Обобщение

 Развороту на Восток альтернативы нет. Обобщение

Нефть теряет в цене более 3%, Brent торгуется у $77 за баррель

Цены на красную икру новой путины достигли рекордных 15 тысяч рублей за кг

 Цены на красную икру новой путины достигли рекордных 15 тысяч рублей за кг

Дума планирует принять закон о поддержке "Почты России" до конца сессии

 Дума планирует принять закон о поддержке "Почты России" до конца сессии

Минсельхоз отметил "всплеск" рынка запчастей сельхозтехники на фоне снижения ее покупок
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9991 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2737 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 170 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 83 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов