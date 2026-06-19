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ВТБ продал "Галс-Девелопмент" более чем за 100 млрд рублей

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - ВТБ продал 100% активов ЗПИФ "Девелоперские активы", в который входят юридические лица группы компаний "Галс-Девелопмент", говорится в пресс-релизе банка.

ВТБ не раскрыл точную сумму сделки, сообщив лишь, что она превышает 100 млрд рублей. Покупателем выступила группа инвесторов, которая сможет предложить инновационные подходы к дальнейшему развитию компании. "Галс-Девелопмент" остается партнером ВТБ по ряду проектов в сфере жилой и коммерческой недвижимости.

ВТБ стал основным владельцем "Галс-Девелопмента" в 2009 году, когда приобрел контрольный пакет (51,24%) девелопера у АФК "Система". ГК "Галс-Девелопмент" специализируется на сегментах коммерческой и жилой недвижимости высокого класса, контролирует все этапы жизненного цикла проекта от разработки концепции до последующего управления готовым объектом. Текущий портфель компании насчитывает 30 проектов. Общий объем жилой и коммерческой недвижимости в портфеле составляет в настоящее время свыше 3,7 млн кв. м.

Банк постепенно выходит из непрофильных активов, готовясь к ужесточению регулирования ЦБ РФ с 1 апреля 2027 года.

В прошлом году группа вышла из ряда активов, включая офисные здания от присоединенных банков и гостиницы. ВТБ продал часть площадей бизнес-центра "Легион I" на Большой Ордынке в Москве, принадлежавших ранее банку "ФК Открытие", ООО "Пансионат Камелия" (владеет и управляет пятизвездочным отелем "Swissotel Resort Сочи Камелия"), гостиницу в Казани Courtyard by Marriott Kazan Kremlin 4, а также отель Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, расположенный рядом со стадионом "ВТБ Арена", где проводит домашние матчи футбольный клуб "Динамо".

Кроме того, ВТБ вышел из ряда активов коммерческой недвижимости, таких как "Рождественка 8" и "Невская Ратуша". В апреле 2026 года банк реализовал торговый центр "Весна" на Новом Арбате.

ВТБ Галс-Девелопмент
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