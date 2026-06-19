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Банк России ожидает роста ВВП в I полугодии на 0,5%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Банк России оценивает рост ВВП в январе-апреле на уровне 0,3%, в I полугодии ожидает рост на 0,5%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%.

"По нашим оценкам, в целом в I полугодии экономика продолжает умеренный рост. По I кварталу оценка Росстата - ВВП снизился на 0,2% в годовом выражении, но мы говорили, что в значительной степени это связано с разовыми факторами - сезонными и календарными. Вот апрель уже вывел ВВП в положительную область. В целом мы оцениваем рост экономики за январь - апрель в 0,3%. По итогам I полугодия мы ждем где-то на уровне 0,5% (рост ВВП - ИФ)", - сказала она.

"По оперативным данным, в мае в целом по стране деловая активность тоже растет", - добавила Набиуллина.

По оценке Минэкономразвития, ВВП вырос на 1,3%, а в целом за январь-апрель рост экономики составил 0,2%.

Прогнозы опрошенных в начале июня "Интерфаксом" аналитиков по росту ВВП на 2026 год начинаются от 0,3%, то есть никто не ожидает сокращения экономики. Консенсус-прогноз по динамике ВВП на 2026 год предполагает рост на 0,8%, что выше официального майского прогноза Минэкономразвития (0,4%) и чуть ниже середины апрельского интервального прогноза ЦБ (0,5-1,5%).

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