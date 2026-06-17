Росстат подтвердил предварительную оценку снижения ВВП РФ в I квартале на 0,2%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - ВВП РФ в I квартале 2026 года снизился на 0,2% по сравнению с I кварталом 2025 года, опубликовал Росстат в среду первую оценку динамики ВВП, которая совпала с предварительными расчетами.

Минэкономразвития и ЦБ неоднократно отмечали, что на динамику ВВП в I квартале значительное влияние оказал календарный фактор (в I квартале было на три рабочих дня меньше, чем в I квартале 2025 года), а также холодная зима, которая привела к снижению в стройке по сравнению с прошлым годом. Во II квартале 2026 года будет уже на три рабочих дня больше, чем годом ранее, поэтому ЦБ ожидает рост ВВП во II квартале на 0,9% г/г.

Абсолютный объем ВВП в текущих ценах в I квартале 2026 года составил 49 трлн 869,5 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП за I квартал 2026 года по отношению к ценам I квартала 2025 года составил 104,2%.

На снижение ВВП на 0,2% в наибольшей степени оказало влияние падение физического объема валовой добавленной стоимости в следующих отраслях: строительство - на 9,7%, водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов - на 3,9%, транспортировка и хранение - на 1,8% (сокращение грузооборота - на 3,3%); обрабатывающие производства - на 1,5% (снижение производства прочей неметаллической минеральной продукции - на 10,9%, металлургического производства - на 10,1%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 10,1%, электрического оборудования -на 7,1%).

Вместе с тем часть отраслей в I квартале показали рост индекса физического объема добавленной стоимости: информация и связь - на 4,8%; гостиницы и рестораны - на 4,6% (в частности, возросший на 6,6% спрос на рынке общественного питания); обеспечение электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирование воздуха - на 3,4%.

Как сообщалось, рост ВВП РФ в 2025 году составил 1,0% после увеличения на 4,9% в 2024 году.

Прогнозы опрошенных в начале июня "Интерфаксом" аналитиков по росту ВВП на 2026 год начинаются от 0,3%, то есть никто не ожидает сокращения экономики. Консенсус-прогноз по динамике ВВП РФ на 2026 год предполагает рост на 0,8%, что выше официального прогноза Минэкономразвития (0,4%) и чуть ниже середины интервального прогноза ЦБ (0,5-1,5%).

В 2027 году аналитики ожидают роста российской экономики на 1,5%, что также выше ожиданий Минэкономразвития (рост на 1,4%) и совпадает с нижней границей прогноза ЦБ (1,5-2,5%).