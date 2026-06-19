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Председатель ЦБ не видит необходимости в госинтервенциях на фондовом рынке

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Волатильность на фондовом рынке существенная, но не требует какого-либо вмешательства со стороны государства, в том числе в виде скупки активов, полагает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Действительно, в 2008 и 2022 годах выделялись деньги на поддержку фондового рынка, но надо смотреть, для чего эти деньги выделялись. Это были экстренные меры для поддержки финансовой стабильности в целом в условиях резкого и глубокого падения рынка. Надо сказать, что такое государственное вмешательство в целом редкость даже в зарубежной практике", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"На мой взгляд, текущая ситуация абсолютно иная. Да, волатильность рынка существенная, но все-таки ее нельзя называть какой-то экстраординарной, и проводить какие-то интервенции в виде скупки активов нет оснований. И вообще нужно понимать, что колебания на рынке акций – это неизбежно, оценивать тренды нужно на длительной дистанции. Ну, а если кто-то считает, что акции недооценены сейчас, временно нужно их поддержать, ну, наверное, это повод покупать их", - пояснила председатель ЦБ.

По словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, хотя в 2022 году такое решение было, но на практике этим предложением не воспользовались, покупок акций не было.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
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