Европейские фондовые индексы снизились в пятницу, исключением стал FTSE MIB

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы западноевропейских стран преимущественно снизились в пятницу, кроме итальянского индикатора.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 0,24%, до 635,64 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,41%, германский DAX - 0,16%, французский CAC 40 - 0,55%, испанский IBEX 35 - 0,29%. Тем временем итальянский FTSE MIB вырос на 0,31%.

Негативным фактором для рынков стали сообщения о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс не поедет в Швейцарию для переговоров с представителями Ирана, как планировалось ранее.

Тем временем Израиль и базирующееся в Ливане движение "Хезболла" договорились о прекращении огня, сообщает в пятницу Sky News со ссылкой на источник. По данным источника, перемирие вступило в силу с 16:00 по местному времени (совпадает с мск).

Член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Пьер Вунш заявил, что регулятор в июле может вновь повысить процентные ставки, если увидит признаки распространения инфляции за пределы энергетического сектора.

Вунш отметил, что заключение сделки между Вашингтоном и Тегераном будет способствовать замедлению темпа роста цен в еврозоне, однако он по-прежнему обеспокоен вторичными эффектами резкого подорожания энергоресурсов, спровоцированного конфликтом на Ближнем Востоке.

Как показали опубликованные в пятницу данные, розничные продажи в Великобритании в мае выросли на 1,2% относительно предыдущего месяца после снижения на 1% в апреле. В годовом сравнении продажи увеличились на 3,2% после повышения всего на 0,1% месяцем ранее.

Индекс потребительского доверия в Великобритании в июне остался на уровне предыдущего месяца - минус 23 пункта, сообщила аналитическая NIQ GfK.

Самое сильное снижение в сводном индексе продемонстрировали акции Reply SpA (-6,1%), Auto1 Group (-5,2%) и Fresnillo (-4,7%).

Стоимость бумаг BHP Group, объявившей ранее на этой неделе о списаниях по канадскому калийному проекту в размере $2,3 млрд, снизилась на 4,3%.

Котировки инвестиционной Prosus NV, являющейся крупнейшим инвестором китайского интернет-гиганта Tencent, ушли в минус на 2,2%, несмотря на обнародование ею сильных предварительных результатов за 2026 фингод.

Акции букмекера Entain подешевели на 1,2% после сообщений СМИ о том, что компания рассматривает возможность продажи своей доли в совместном предприятии, работающем на рынках Центральной и Восточной Европы.

Капитализация ASML опустилась на 1,1% на сообщениях СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа выразила обеспокоенность использованием технологий нидерландской компании в производстве продвинутых чипов в Китае, несмотря на экспортные ограничения.

В число лидеров подъема среди компонентов Stoxx 600 вошли Lanxess (+8,7%), Novo Nordisk (+5,4%) и Vestas Wind Systems (+5,3%).

Подорожали бумаги автопроизводителей Renault (на 0,8%), Volkswagen (+2%), BMW AG (+0,4%), Mercedes-Benz (+1,5%), Stellantis (+0,1%).

Акции нефтяных компаний также повысились в цене: TotalEnergies - на 1%, Shell - на 1,1%, BP Plc - на 2,8%.