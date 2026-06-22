Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,4%

Растет Совкомбанк на новостях о выкупе

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник сохранил нисходящий импульс прошлой пятницы после умеренного снижения ключевой ставки Банком России, а также на фоне сохраняющейся геополитической напряженности в связи с конфликтом РФ-Украина и проседающей нефти (фьючерс на нефть Brent опустился ниже $79,5 за баррель) на фоне продолжающихся переговоров США и Ирана.

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 опустился до 2410,88 пункта (-0,4%). Из индексных акций лидируют в снижении после отсечки квартальных дивидендов бумаги "ЦИАН" (-7,9%), также просели акции "Группы компаний ПИК" (-3,5%), "Аэрофлота" (-2,2%), но выросли акции Совкомбанка (+5%) на новостях о выкупе бумаг.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 июня, составляет 73,4390 руб. (+7,99 копейки).

Подешевели также акции "Северстали" (-1,8%), "АЛРОСА" (-1,7%), "Русала" (-1,7%), "ВК" (-1,6%), "НЛМК" (-1,5%), "Норникеля" (-1,3%), "Т-Технологии" (-1,1%), "Роснефти" (-0,9%), ВТБ (-0,8%), "ФосАгро" (-0,7%), "Газпрома" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "ИКС 5" (-0,3%), Сбербанка (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%).

Правительство РФ ввело пошлину в размере 8% от таможенной стоимости на необработанные алмазы массой от 0,45 карата до 10,8 карата и алмазы спецразмеров (массой более 10,8 карата). Соответствующее постановление подписано 12 июня, пошлина вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

"Совкомбанк страхование жизни" (дочерняя компания Совкомбанка) запускает на неделе программу выкупа акций материнской кредитной организации на Московской бирже. Как говорится в сообщении Совкомбанка, плановый объем покупок акций банка составит 2 млрд рублей в квартал. Программа действует до отдельного решения о ее завершении. Предполагается, что "Совкомбанк страхование жизни" будет выкупать акции Совкомбанка за счет собственных средств. Покупки будут проходить через биржевой стакан по заранее заданному алгоритму. Объем покупок в один торговый день составит не более 10% среднедневного объема торгов акциями Совкомбанка.

Подорожали также акции "Татнефти" (+0,7%), "Яндекса" (+0,3%), "Полюса" (+0,1%).

ЦБ РФ в минувшую пятницу принял решение снизить ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов (до 14,25% годовых), тогда как базовый прогноз экспертов предполагал снижение ставки на 50 б.п. (до 14,0% годовых). ЦБ РФ сохранил сигнал по дальнейшей ДКП: регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях. ЦБ также отметил, что рост экономики РФ продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года, денежно-кредитные условия продолжили смягчаться, но остаются жесткими.

Кроме того, ЦБ сообщил, что бюджетная политика РФ на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось, это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки. По оценке регулятора, выросли проинфляционные риски из-за временного снижения производства моторного топлива.

Комитет Сената США по вооруженным силам запросил у Пентагона данные о возможности дополнительных поставок Украине зенитных ракет Patriot (PAC-3), сообщило в пятницу издание The War Zone. По его данным, комитет поручил ведомству представить не позднее 1 октября 2026 года доклад, в котором оценивается способность поставок перехватчиков PAC-3 на Украину с учетом сохраняющейся обеспокоенности по поводу доступности перехватчиков и влияния таких поставок на боеготовность вооруженных сил США и выполнения заказов союзников.

Издание отмечает, что Пентагон отказался прокомментировать ему запрос комитета, а также сообщить количество уже поставленных уже Украине перехватчиков, а также возможность увеличения их поставок.

В воскресенье помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью ИС "Вести", что Москва ждет победы и реализации собственных целей, а не выполнения договоренностей, достигнутых в рамках украинского урегулирования в Анкоридже. "Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей", - заявил Ушаков.

Прошедшие в воскресенье переговоры делегаций США и Ирана завершены, встречи технических групп будут продолжаться в Швейцарии всю неделю, говорится в опубликованном МИД Катара заявлении. "Технические переговоры по всем вопросам будут продолжены до конца недели на курорте Бюргеншток", - отмечено в заявлении выступавших в роли посредников на американо-иранских переговорах Катара и Пакистана.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил ранее в воскресенье журналистам в Бюргенштоке, что на переговорах по Ирану уже был достигнут прогресс.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о прогрессе в ходе переговоров Тегерана и Вашингтона. "В ходе четырехсторонних переговоров (с участием Пакистана и Катара в качестве посредников - ИФ) в Швейцарии достигнут хороший прогресс", - сообщил Багаи, его цитирует Press TV.

Между тем, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что нанесет новый удар по Ирану, если Тегеран не остановит действия проиранских группировок в Ливане. "Иран должен немедленно прекратить действия своих хорошо оплачиваемых прокси в Ливане, которые создают проблемы. Если они этого не сделают, мы снова очень сильно ударим по Ирану, так же, как сделали на прошлой неделе, только сильнее!" - написал президент США в воскресенье в соцсети Truth Social.

Иран не откроет Ормузский пролив и не будет вести переговоры с США до тех пор, пока ведутся боевые действия в южном Ливане, сообщило в воскресенье иранское агентство "Тасним". "Если преступления Израиля в Ливане продолжатся и территориальная целостность Ливана не будет гарантирована, никаких переговоров по другим вопросам не будет", - цитирует агентство слова источника, близкого к переговорной команде.

Кроме того, по словам источника, "снятие морской блокады Ирана само по себе недостаточно для открытия Ормузского пролива".

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, в минувшую пятницу настроения рынка ухудшились после снижения ставки ЦБ на 0,25 процентного пункта, что оказалось хуже прогноза аналитиков. А после пресс-конференции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, пообещавшей паузы в снижении ключевой ставки в будущем и новое повышение прогноза по среднему коридору ключевой ставки в 2026-2027 годах уже в июле, настроения инвесторов совсем испортились. В начале текущей недели цена нефти Brent будет двигаться в коридоре $76-81 за баррель, а индекс МосБиржи попытается удержаться в рамках 2400-2500 пунктов, полагает аналитик.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, хотя регулятор сохранил умеренно мягкий сигнал, указав на возможность продолжения снижения ставки на следующих заседаниях, в сочетании с довольно жесткими заявлениями руководства ЦБ это означает более медленную, чем предполагалось ранее, нормализацию ДКП в стране и более продолжительный период повышенной стоимости заимствований для бизнеса и населения. При этом никуда не делись другие негативные факторы для рынка - упавшие цены на нефть, устойчиво крепкий рубль, усилившиеся геополитические риски и возможность усиления санкционного давления Запада на РФ.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи после существенного снижения пытается найти поддержку вблизи уровня 2400 пунктов, а также нижней границы локального нисходящего канала. Индекс находится в зоне перепроданности, в связи с чем нельзя исключать возможность формирования коррекции вверх с целью 2500 пунктов, полагает аналитик.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2%, австралийский ASX просел на 0,1%, южнокорейский Kospi - вырос на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3-0,5% к уровню четверга).

На нефтяном рынке утром в понедельник цены снижаются. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $79,31 за баррель (-1,5% к уровню четверга), июльская цена фьючерса на WTI - $75,58 за баррель (-0,3% к уровню пятницы).