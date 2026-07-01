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Прирост наличных денег в обращении в июне вырос до 450 млрд руб. после 381 млрд руб. в мае

Прирост наличных денег в обращении в июне вырос до 450 млрд руб. после 381 млрд руб. в мае
Фото: "Интерфакс"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Объем наличных денег в обращении в июне 2026 года увеличился на 449,7 млрд рублей, что на 18,0% больше, чем в мае (на 381,2 млрд рублей), следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Повышенный спрос на наличные фиксировался в 2026 году после традиционного сезонного сокращения в январе на 386,2 млрд рублей. В феврале их объем увеличился на 180,2 млрд рублей, в марте - на 285,1 млрд рублей, в апреле - на 607,3 млрд рублей.

Таким образом, в феврале-мае объем наличных вырос на 1 трлн 453,8 млрд рублей, в среднем на 363,5 млрд рублей за месяц (показатель июня превысил его на 23,7%).

В феврале-июне прирост наличных составил 1 трлн 903,5 млрд рублей, среднемесячный показатель увеличился до 380,7 млрд рублей

Прирост наличных денег в июне по сравнению со среднемесячным показателем марта-мая (424,5 млрд рублей) был больше на 5,9%, апреля-мая (494,3 млрд рублей) - меньше на 9,0%.

ЦБ РФ связывал рост спроса россиян на наличные деньги в 2026 году со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас для осуществления текущих платежей, а также с адаптацией к налоговым изменениям.

ЦБ РФ
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Прирост наличных денег в обращении в июне вырос до 450 млрд руб. после 381 млрд руб. в мае

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