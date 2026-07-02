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Проект ростовского роботизированного логокомплекса оценили в 27 млрд рублей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Строительство роботизированного логокомплекса в Ростовской области оценивается в 27 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции первый замгубернатора региона Алексей Господарев.

"Когда обсуждался (проект - ИФ) у президента, речь шла, по-моему, про 15 млрд рублей. Потом, когда начали делать исследования, стала цифра 20 млрд рублей, потом 25 млрд рублей, сейчас 27 млрд рублей. Мы должны понимать, что это будет флагманский масштабный проект, потому что цель - создать современный роботизированный логистический комплекс, что требует достаточно серьезных вложений. Акцент будет сделан исключительно на российском оборудовании", - заявил Господарев.

Он отметил, что в настоящее время идет поиск оператора логистического комплекса.

"Я в первую очередь акцент все-таки делаю на операторе и на его поиске. (...) Вчера встречались с компанией FESCO, тоже предложили им рассмотреть этот вопрос, если они готовы. Тем более они сейчас заходят в особую экономическую зону "Ростовская", будут строить там контейнерный терминал", - сказал первый замгубернатора.

Господарев также не исключает возможность привлечения иностранного оператора.

"По своим старым каналам тоже такой клич, как говорится, бросил. Там, конечно, есть определенные риски, китайцы готовы хоть завтра заходить, но здесь мы столкнемся с тем, что они в первую очередь будут навязывать свое оборудование", - опасается он.

По его словам, губернатор региона Юрий Слюсарь дал поручение сформировать проектный офис с участием представителей региональных органов исполнительной власти. "Также изъявил желание туда войти ВТБ, который имеет достаточно большую компетенцию в области логистики", - уточнил Господарев.

Кроме того, на федеральном уровне будет создана межведомственная рабочая группа с целью обсуждения необходимой поддержки и инструментария для реализации этого проекта.

Ростовская область по поручению президента планирует создать один из крупнейших в стране логистических хабов. Проект подразумевает возведение высокороботизированных, автоматизированных комплексов промышленной направленности с элементами переработки - калибровкой, маркировкой. Сроки реализации проекта не уточнялись.

FESCO ВТБ Юрий Слюсарь Ростовская область Алексей Господарев
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