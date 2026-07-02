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Крупнейшие банки России считают избыточной нагрузку на капитал по операционному риску

Они просят ЦБ пересмотреть регулирование

Крупнейшие банки России считают избыточной нагрузку на капитал по операционному риску
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшие банки России считают избыточной нагрузку на капитал по операционному риску и просят ЦБ пересмотреть регулирование.

"Среднегодовые потери - со всеми мошенничествами, сбоями, людским операционным риском, человеческим, на десятилетнем горизонте - единицы миллиардов в год, 2,6 в среднем за 10 лет. То есть явно Россия отличается от, быть может, и Западной Европы, и других секторов экономики очень развитой системой внутреннего контроля, информационной безопасности, комплаенса. Среднегодовые потери по операционному риску незначительны в соотношении с аллоцированным капиталом на длинном горизонте", - отметил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов на сессии Финансового конгресса Банка России.

По его оценке, сейчас 7% регуляторного капитала ВТБ, или 180 млрд рублей, аллоцировано на операционный риск.

"Быть может, требуется следующий шаг - посмотреть, а не избыточен ли аллоцированный капитал по операционному риску сейчас в соотношении с историческими длинными потерями, со всеми оговорками, что прошлое - это не обязательно проекция будущего, и импортозамещение может нести в себе, в технологическом контуре дополнительные операционные риски, искусственный интеллект может нести операционные риски. Но тем не менее, мое профессиональное мнение, у нас есть избыточная аллокация капитала, связанность капитала с операционным риском", - заявил Пьянов.

С его мнением согласен первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Я присоединюсь к тому, что сказал Дмитрий по поводу риск-веса по операционному риску, это 1250% из капитала. Напоминаю, что вычет из капитала необходим для того, чтобы сделать буфер: если пропустил убытки в отчете о прибылях и убытках, тогда залезаешь в капитал. Таких операционных рисков у нас нет, примерно 200 млрд рублей капитала сейчас у нас аллоцировано на операционный риск, статистика примерно такая же у ВТБ", - отметил он в ходе сессии.

Позицию коллег поддержал первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

"Мне кажется, можно было бы, например, сделать то же самое, что сделано уже сейчас по кредитному риску, когда будет возможность перекладывания операционного риска на соответствующих инвесторов или страховые компании. Это работает на развитых рынках, поэтому считаю, что сработает и у нас", - заявил он.

Модерирующая сессию зампред ЦБ Ольга Полякова пообещала банкам рассмотреть этот вопрос.

Александр Ведяхин ВТБ Ольга Полякова Дмитрий Пьянов Сбербанк Сергей Хотимский Совкомбанк
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