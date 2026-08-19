Поиск

Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 61,37%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Запасы газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 17 августа выросли до 61,37%. Об этом сообщает ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE).

Это на 17,06 процентных пунктов ниже, чем средний показатель на эту дату за последние пять лет.

За последние семь дней в среднем нетто-закачка составила 303 млн куб. м в сутки, что на 14,6% меньше среднего пятилетнего значения.

Уровень запасов природного газа в Европе является ключевым индикатором для мирового рынка газа. Общая мощность системы хранения ЕС составляет 109 млрд куб. м активного газа. На мировом рынке СПГ в совокупности Европа стала крупнейшим импортером.

Gas Infrastructure Europe объединяет операторов, работающих в сфере транспортировки, хранения газа и сжиженного природного газа. Статистическая база охватывает работу инфраструктуры подземного хранения природного газа с 2011 года, приема и регазификации СПГ - с 2012 года.

Новые газовые сутки в европейской газовой отрасли начинаются c 06:00 утра по Центральноевропейскому времени (CET).

Согласно актуальному прогнозу погоды, средняя температура воздуха на текущей неделе ниже климатической нормы для этих дней на 3 градуса Цельсия.

Выработка возобновляемой энергетики - ветряной генерации, непосредственного конкурента газовых ТЭЦ, с начала месяца обеспечивает в среднем 13% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В августе 2025 года их вклад был 14%.

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в августе 2026 года, как ожидается, может составить 6,6 млн тонн, что на 11% ниже, чем годом ранее.

ЕС Евросоюз Gas Infrastructure Europe GIE
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тегеран объявил персонами нон грата двух сотрудников французского посольства

Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 61,37%

Brent подорожала до $91,46 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 19 августа

Сроки проведения учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield сократят

Уолл-стрит завершила торги вторника в минусе

 Уолл-стрит завершила торги вторника в минусе

Трамп ищет возможность встретиться с Ким Чен Ыном во время поездки в Азию осенью

 Трамп ищет возможность встретиться с Ким Чен Ыном во время поездки в Азию осенью

Лавров заявил, что РФ имеет право рассматривать Британию в качестве участника конфликта на Украине

 Лавров заявил, что РФ имеет право рассматривать Британию в качестве участника конфликта на Украине

РФ и Мьянма обсудили поставки СПГ, в том числе транзитом в соседние государства

Brent подорожала до $91,2 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11255 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3530 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов