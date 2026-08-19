Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 61,37%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Запасы газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 17 августа выросли до 61,37%. Об этом сообщает ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE).

Это на 17,06 процентных пунктов ниже, чем средний показатель на эту дату за последние пять лет.

За последние семь дней в среднем нетто-закачка составила 303 млн куб. м в сутки, что на 14,6% меньше среднего пятилетнего значения.

Уровень запасов природного газа в Европе является ключевым индикатором для мирового рынка газа. Общая мощность системы хранения ЕС составляет 109 млрд куб. м активного газа. На мировом рынке СПГ в совокупности Европа стала крупнейшим импортером.

Gas Infrastructure Europe объединяет операторов, работающих в сфере транспортировки, хранения газа и сжиженного природного газа. Статистическая база охватывает работу инфраструктуры подземного хранения природного газа с 2011 года, приема и регазификации СПГ - с 2012 года.

Новые газовые сутки в европейской газовой отрасли начинаются c 06:00 утра по Центральноевропейскому времени (CET).

Согласно актуальному прогнозу погоды, средняя температура воздуха на текущей неделе ниже климатической нормы для этих дней на 3 градуса Цельсия.

Выработка возобновляемой энергетики - ветряной генерации, непосредственного конкурента газовых ТЭЦ, с начала месяца обеспечивает в среднем 13% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В августе 2025 года их вклад был 14%.

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в августе 2026 года, как ожидается, может составить 6,6 млн тонн, что на 11% ниже, чем годом ранее.