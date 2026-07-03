Денежная база в России выросла с 19 по 26 июня на 8,7 млрд рублей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 26 июня составил 21365,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 19 июня денежная база в России равнялась 21356,7 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,04%, или на 8,7 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.