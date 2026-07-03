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"Газпром" предложил отсрочить ужесточение регулирования кредитной концентрации до открытия внешних рынков

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" предложил Банку России подумать о переносе ужесточения механизма регулирования рисков кредитной концентрации до момента открытия внешних рынков заимствований для российских заемщиков. Также компания считает необходимым рассмотреть возможность смягчения требований к инвестированию средств НПФ, если речь идет о вложениях в высококачественных заемщиков.

ЦБ планирует с 2028 года изменить правила расчета действующих нормативов кредитной концентрации - Н6 и Н21 (для банковской группы). Эти нормативы ограничивают максимальный размер риска в отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков планкой 25% от капитала и едины для всех банков, независимо от их размера. Сейчас к компаниям инвесткласса применяется риск-вес 65% (то есть эффективно при нормативе 25% банки могут выдать до 38% капитала), а к госкомпаниям с выручкой более 2% ВВП - риск-вес 50% (то есть объем кредитов может достигать половины капитала). По новым правилам с 2028 года риск-вес станет равным 100% для всех компаний, поэтому банки смогут держать экспозицию на одну группу связанных заемщиков в размере не более 25% капитала, а превышение будет считаться нарушением норматива.

"Наши расчеты показывают, что если применить тот подход, который предлагает Центральный банк, то с 2028 года целый ряд банков столкнется со сложностями в выполнении нормативов. И это не связано с тем, что мы любим кредитоваться там или здесь. Мы работаем со всем рынком на справедливых рыночных условиях, предлагаем качественные инструменты с рыночным ценообразованием. Это просто объективный фактор того размера как банковского, так и небанковского сектора, с которым мы работаем", - сказал заместитель начальника финансово-экономического департамента "Газпрома" Игнат Диркс, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.

"Газпром", по его словам, предлагает рассмотреть возможность увязать ужесточение регулирования с открытием иностранных рынков. "Как только это случится, "Газпром", являясь глобальной компанией, конечно, первым пойдет рефинансироваться и привлекать финансирование на иностранных рынках", - подчеркнул он.

Диркс отметил, что когда внешние рынки были открыты, привлечения за рубежом занимали 77% в структуре заимствований компании, а сейчас доля внутреннего рынка в портфеле составляет 87%.

"Если же все-таки идти по пути ужесточения регулирования, нам кажется важным, чтобы риск-веса сохранялись по уже действующим долгосрочным сделкам", - добавил он.

Также "Газпром" предлагает рассмотреть возможность реализации в регулировании для небанковских инвесторов, в первую очередь - НПФов, тех послаблений и концепций, которые уже реализуются в банковском секторе, а именно применение критериев операционной независимости. "Сейчас пока требования по объединению в группу связанных лиц в НПФах гораздо жестче, чем у банков. Более того, с 2030 года ЦБ анонсировал, что по пенсионным резервам максимальная доля будет снижена с 10% до 5%", - напомнил Диркс.

Кроме того, "Газпром" предлагает увязать максимальную долю вложений НПФов в группу связанных лиц "с кредитным качеством, кредитным рейтингом и в целом значимостью для российской экономики".

Проблема независимости

Диркс подчеркнул, что предложенная регулятором концепция применения критериев операционной независимости является крайне важной для "Газпрома".

"Для нас как для компании, которая представлена в нескольких секторах - газовый бизнес, энергетический бизнес, это очень важно. Мы досконально отработали применение критериев на практике, уже сейчас целый ряд банков выделяет группу "Газпром нефть" в отдельную группу связанных заемщиков, и мы продолжаем прорабатывать возможности применения таких подходов", - отметил он.

Однако, как и при применении любой концепции на практике, здесь тоже есть сложности, констатировал представитель "Газпрома".

"Для нас сложность представило выполнение критерия по доле независимых директоров, потому что если мы говорим о крупных стратегических компаниях, выполнение этого критерия в эталонном смысле представляется достаточно сложным", - сказал Диркс.

Он напомнил, что в проекте указания ЦБ, вносящего изменения в инструкцию об обязательных нормативах, речь идет только о независимых директорах компаний-заемщиков (в совете головной компании группы их должно быть не менее 25%), "Газпром" же считает "разумным компромиссом" применение концепции неисполнительных директоров - как минимум для определенной категории компаний.

У "Газпрома" сейчас всего один независимый директор, при этом восемь из 11 членов совета - неисполнительные.

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