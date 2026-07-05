Страны ОПЕК+ в воскресенье обсудят квоты по добыче нефти на август

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Семь стран ОПЕК+, добровольно сокращающие добычу нефти в дополнение к основным квотам (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман), в воскресенье обсудят свои квоты на август, заседание назначено на 13.00 мск.

Рынок ожидает, что квоты будут увеличены на 188 тыс. баррелей в сутки, как и месяцами ранее.

Эти государства (за минусом ОАЭ, которые с мая покинули ОПЕК и ОПЕК+) сейчас возвращают на рынок объемы ограничений в 1,65 млн б/с. Исходя из текущего графика наращивания, странам останется повысить квоты на август и сентябрь по 188 тыс. б/с, чтобы "свернуть" эти ограничения.

С марта страны ОПЕК, участвующие в сделке, не могут нарастить добычу в соответствии со своими квотами, поскольку Иран после нападения США и Израиля закрыл Ормузский пролив, через которые эти страны экспортируют нефть на мировые рынки. Отставание составляет порядка 8 млн б/с. Россия также не дотягивает до разрешенного объема. В то же время Казахстан существенно превышает разрешенный ему уровень добычи - почти в два раза - на 1 млн б/с, несмотря на то, что страна должна был компенсировать ранее недосокращенную добычу к июлю текущего года. Эти компенсации не были выполнены, и срок компенсаций была продлен до конца года, но новый график представлен не был.