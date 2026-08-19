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Инфляционные ожидания населения РФ в августе снизились с 14,7% до 13,7%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения РФ в августе снизились до 13,7%, вернувшись на уровень декабря 2025 - января 2026 года, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Ранее сообщалось, что в июле инфляционные ожидания населения РФ подскочили с 12,4% до 14,7%, максимального уровня за последние несколько лет.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в августе снизилась до 14,3% с 15,1% в июле. Ожидания по инфляции через пять лет в августе росли второй месяц подряд и составили 12,4% после 11,2% в июле (10,3% в июне).

Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в августе 2026 года снизились до 15% с 16,5% в июле, со сбережениями - до 12% с 13% в июле. Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в августе сократилась до 15,5% с 17,1% ранее, со сбережениями - до 12,7% с 13,1% в июле.

Свежий опрос проводился 4-13 августа 2026 года.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 11 сентября.

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания предприятий РФ в августе вновь увеличились, но меньшими темпами по сравнению со всплеском в июле.

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