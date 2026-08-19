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Биткойн дорожает рекордными темпами с марта, торгуется выше $68,5 тыс.

Биткойн дорожает рекордными темпами с марта, торгуется выше $68,5 тыс.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Биткойн в среду показывает максимальные темпы роста с марта в ожидании встречи президента США Дональда Трампа с представителями криптовалютной отрасли.

По данным CoinDesk, к 19:13 по московскому времени криптовалюта повысилась в цене на 6,1% и торгуется по $68517, что является максимумом с начала июня.

Ожидается, что в среду Трамп проведет встречу с руководителями компаний Coinbase Global, Payward Inc. и Blockchain.com. Ранее президент неоднократно выражал намерение оказать поддержку криптовалютному сектору, создав благоприятную нормативно-правовую базу. Однако принятие масштабного закона о цифровых активах, известного как Clarity Act, застопорилось в Конгрессе из-за споров между республиканцами и демократами.

Ранее на этой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предложила не распространять требование о регистрации ценных бумаг на определенные выпуски цифровых активов. По мнению комиссии, исключение поможет компаниям привлекать финансирование на начальных этапах своей деятельности.

CoinDesk США Дональд Трамп
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