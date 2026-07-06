В госпрограмму развития авиапрома могут включить легкие самолеты частных производителей

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Воздушные суда для малой авиации, выпускаемые частными компаниями, могут быть включены в Комплексную программу гражданской авиации (КПГА) при условии их локализации, сообщил на сессии "Иннопрома-2026" глава Минпромторга Антон Алиханов.

"Конечно, всем кто вкладывается в создание нового продукта необходим спрос. По большой авиации он заложен в Комплексную программу гражданской авиации. Мы рассмотрим возможность включения в нее легких воздушных судов, производимых частными компаниями, при условии локализации производства, когда ключевые компоненты и сборка легких самолетов переносятся на площадки внутри страны, часто на базе уже существующих заводов", - сказал он.

Среди "энтузиастов" в этой сфере он назвал компанию "Промавиа", которая делает двухдвигательный сертифицированный самолет Аккорд-201, НПО "АэроВолга", которое производит двухместный самолет-амфибию общего назначения "Борей", компанию "Руслет", которая строит "неплохой аналог Cessna на девять мест". Также министр упомянул проект Tango группы S7, который, по его словам, может стать самолетом первоначального обучения "с перспективой развития в транспортную модель".

"Также хочу отметить проекты на базе самолета Ан-2: "Арктика" и глубоко модернизированный ТВС-2МС, в развитие которого ранее были вложены значительные средства. У нас даже появляются инициативы по легким вертолетам, таким как АП-55 разработки "Концерна "КЭМЗ" и компании "Авиа-проект", - перечислил Алиханов.