На юге и востоке Крыма частично восстановили электроснабжение

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - На юге и востоке Крыма частично восстановили электроснабжение, ремонтные работы продолжаются, сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

"Электроснабжение отсутствует в ряде населенных пунктов северного, западного и центрального Крыма. Восточную часть и южный берег удалось частично перезапитать", - написал он в мессенджере.

Объекты критической инфраструктуры функционируют в штатном режиме.

Советник главы Крыма Олег Крючков назвал причиной отключения электричества атаку ВСУ в ночь на понедельник.