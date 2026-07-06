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На юге и востоке Крыма частично восстановили электроснабжение

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - На юге и востоке Крыма частично восстановили электроснабжение, ремонтные работы продолжаются, сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

"Электроснабжение отсутствует в ряде населенных пунктов северного, западного и центрального Крыма. Восточную часть и южный берег удалось частично перезапитать", - написал он в мессенджере.

Объекты критической инфраструктуры функционируют в штатном режиме.

Советник главы Крыма Олег Крючков назвал причиной отключения электричества атаку ВСУ в ночь на понедельник.

Олег Крючков Юрий Гоцанюк Крым
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