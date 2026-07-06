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Рынок акций РФ начал неделю с очередного отката

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с продолжения отката в условиях сохраняющихся опасений паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ, дневная консолидация после известий о состоявшемся на выходных телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, где был затронут вопрос украинского урегулирования, не смогла спровоцировать инвесторов на покупки. Индекс МосБиржи пробил рубеж 2200 пунктов и обновил минимум с февраля 2023 года, после чего немного скорректировался за счет ослабления официального курса рубля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи откатился до 2194,14 пункта (-2,2%, минимум сессии - 2164,81 пункта - минимум с 20 февраля 2023 года), индекс РТС - до 886,5 пункта (-3,1%, минимум с конца января 2025 года). Среди индексных акций лидировали в снижении бумаги ВТБ (-10,2%), АФК "Система" (-7,5%), "Интер РАО" (-6,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 июля, составил 77,9695 руб. (+74,31 копейки).

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