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Рынки акций Европы в основном снизились, DAX и FTSE MIB обновили максимумы

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов в понедельник на фоне дальнейшего роста доходностей суверенных облигаций в еврозоне.

Сводный индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 опустился на 0,35% - до 650,5 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,26%, французский CAC 40 - 0,33%, испанский IBEX 35 - 0,85%. Германский DAX прибавил 0,15%, итальянский FTSE MIB - 0,27%.

Оба последних индикатора обновили исторические максимумы в условиях расширения оборонных бюджетов стран НАТО. В прошлом году европейские члены организации и Канада выделили на основные оборонные расходы почти на 20% больше, чем годом ранее, заявил журналистам в преддверии стартующего во вторник саммита Североатлантического альянса его генеральный секретарь Марк Рютте. Он также выразил оптимизм в отношении цели довести оборонные расходы до 5% от ВВП к 2035 году.

Инвесторы также оценивали статданные.

Розничные продажи в еврозоне в мае увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило в понедельник статистическое управление Европейского союза (Eurostat). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение на 0,3%.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в позапрошлом месяце вырос на 1,9% по сравнению с апрелем, согласно данным Федерального статистического агентства страны. Эксперты ожидали увеличения на 1,2%.

Лидером роста среди компонентов Stoxx 600 стала easyJet (+9,3%), сообщившая, что ее совет директоров готов принять новое предложение Castlelake о покупке, которое оценивает авиаперевозчика в 5,23 млрд фунтов стерлингов ($6,97 млрд).

Самое заметное падение в сводном индексе продемонстрировала BE Semiconductor Industries (-5,5%) из полупроводникового сектора, оказавшегося под давлением после сообщений о проблемах в цепочке поставок Nvidia.

Котировки ряда других производителей чипов и оборудования для их выпуска также снизились: ASM International - на 1,2%, ASML Holding - на 0,4%, Infineon Technologies - на 0,2%.

Акции транспортно-логистической Maersk подешевели на 5,5%, сети пекарен Greggs - на 4,5%, пивоваренной AB InBev и химической Bayer - на 4,1%.

Оборонные компании, напротив, нарастили капитализацию, включая Renk Group (+4%), Leonardo (+4,6%), Saab (+4,4%), Hensoldt (+6,1%), BAE Systems (+2,2%), Rheinmetall (+3,4%) и Babcock International (+0,9%).

Акции Thales, занимающейся разработкой технологических решений для аэрокосмической и военной отраслей, подорожали на 1,2%, производителя морских дронов Exail Technologies - на 2,1% после сообщения, что Thales покупает долю в Exail с оценкой этой компании в 3,9 млрд евро.

Цена бумаг производителя автокомпонентов Continental снизилась на 2,2%. Ранее компания объявила, что заключила соглашение о продаже подразделения ContiTech с оценкой в 4 млрд евро и планирует распределить 2,5 млрд евро, полученных от сделки, среди акционеров.

Рыночная стоимость фармацевтической Novartis также уменьшилась на 2,2% после ее заявления о покупке британской Myricx Bio, занимающейся разработкой нового класса препаратов на основе антител (ADC), используемых в лечении онкологических заболеваний, за сумму до $1,5 млрд.

CAC 40 DAX FTSE 100 FTSE MIB IBEX 35
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