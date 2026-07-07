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Brent подорожала до $72,56 за баррель

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут после слабого снижения накануне, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

К 8:13 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,57 (0,79%) до $72,56 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $0,13 (0,2%), до $71,99 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,52 (0,76%), до $69,07 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,14 (0,2%), до $68,55 за баррель.

Axios сообщил со ссылкой на американских чиновников, что иранские военные выпустили ночью в понедельник по меньшей мере две ракеты по торговым судам, проходящим через Ормузский пролив. Два судна получили повреждения. Издание отмечает, что удары Тегерана угрожают нарушить меморандум о взаимопонимании, подписанный менее трех недель назад, в соответствии с которым Иран согласился прекратить атаки в Ормузском проливе.

Трейдеры ждут возобновления переговоров между США и Ираном, оценивая перспективы нормализации поставок нефти из Персидского залива. Американский президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что Вашингтон "либо заключит сделку" с Тегераном, либо "завершит работу" в Иране.

"Дальнейший прогресс в урегулировании может усилить понижающее давление на цены, - написал главный исполнительный директор BankPro Паоло Броккардо. - В то же время любая неудача в переговорах может быстро возобновить восходящий тренд в ценах на нефть".

Несмотря на недавний всплеск активности в Ормузском проливе, восстановление поставок происходит медленнее, чем ожидалось, отметили аналитики ANZ. Владельцы судов всё ещё проявляют осторожность, что ограничивает темпы возвращения экспорта нефти к нормальному уровню, говорится в аналитической записке банка.

"Меры по восстановлению поставок снизили премию за риск, но рынок по-прежнему опасается возлагать слишком большие надежды на стабильность нынешнего перемирия, учитывая непостоянный характер американо-иранских отношений", - написал аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

WTI Brent Иран США Дональд Трамп Ормузский пролив
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