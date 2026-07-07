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"Южуралзолото" меняет название на "БТС-Золото"

Главой группы назначен Олег Ширяев - бывший руководитель "ЕвроХима"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Новый инвестор принял решение о смене наименования ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) на Группа компаний "БТС-Золото".

Как сообщили в компании, главой группы назначен Олег Ширяев, бывший руководитель "ЕвроХима".

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. В середине июня "БТС-Мост Холдинг", подконтрольный Руслану Байсарову, победил в аукционе по продаже 67,2% "Южуралзолота" и ряда связанных активов, предложив цену в 93,2 млрд рублей.

Южуралзолото Олег Ширяев ЕвроХим
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