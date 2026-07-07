Индексы МосБиржи и РТС начали основную сессию снижением на на 1,6%

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций начал основную сессию на "Мосбирже" снижением на опасениях о возможной паузе в текущем цикле смягчения монетарной политики Банка России, а также на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и снижения цен на металлы. Фактором поддержки выступает дорожающая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $73 за баррель).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 1,6%.

К 10:01 индекс МосБиржи упал на 1,6% до 2159,15 пункта, индекс РТС упал на 1,6% до 872,37 пункта. Из индексных акций лидируют в откате после отсечки годовых дивидендов бумаги "ИКС 5" (-14,1%, до 1846,5 рублей, выплаты - 245 рублей на акцию), также упали акции "АЛРОСА" (-3,1%), "Эн+ груп" (-3%), "ММК" (-2,9%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 7 июля, составляет 77,9695 рубля (+74,31 копейки).

Также подешевели акции АФК "Система" (-2,6%), "Полюса" (-2,5%), Совкомбанка (-2,3%), "НОВАТЭКа" (-2,2%), "Газпрома" (-1,7%), "Северстали" (-1,6%), "Хэдхантера" (-1,5%), "Яндекса" (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), "НЛМК" (-1,3%), "Норникеля" (-1,3%), "ФосАгро" (-1,3%), "Роснефти" (-1,1%), "Русала" (-1,1%), "ВК" (-1,1%), "МТС" (-1%), "Т-Технологии" (-1%), "Аэрофлота" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,9%), Сбербанка (-0,7% и -0,4% "префы"), "Интер РАО" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -2,5% "префы"), ВТБ (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%).

Подорожали акции "Татнефти" (+0,5%).

Замглавы МИД Сергей Рябков на полях XXIV Международной школы ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности заявил в понедельник, что Москва не будет сворачивать контакты с Вашингтоном, если позиция США по Украине изменится, контакты между Россией и США не прерываются.

Россия остается открытой к мирным переговорам по Украине и предпочла бы достигнуть всех целей дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Разумеется, мы сохраняем свою открытость к мирным переговорам, и для нас было бы предпочтительно достигнуть всех наших целей посредством мирных дипломатических переговоров. Надеемся, что Евросоюзу все-таки окончательно обрушить эти перспективы не удастся", - сказал Песков он ИС "Вести".

По словам Пескова, превращение Евросоюза в военный блок осложняет ситуацию с Украиной, западные страны помогают Киеву наводить вооружения по целям в России, фактически идет настоящая война. Вместе с тем он отметил, что оказать какое-то давление на Россию Киев не в состоянии. "Конечно, киевский режим огрызается, пытается создать информационную картину для своих кураторов, для своих подельников по Североатлантическому альянсу. Создать картину, что, дескать, он в силах оказывать какое-то давление", - сказал Песков. По его словам, те, кто хорошо понимает ситуацию, осознают бессмысленность подобных попыток.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин считает, что индекс МосБиржи взял курс на 2000 пунктов.

Накануне индекс МосБиржи пробил рубеж 2200 пунктов, причем при высоких оборотах торгов, что говорит о силе тренда и выходе из бумаг среднесрочных инвесторов, в том числе по "стопам". Следующая цель снижения - "круглые" 2000 пунктов, и с большой вероятностью рынок может оказаться еще ниже, считает аналитик.

"По-прежнему не видим никаких поводов для покупок акций. Они будут только при появлении четких предпосылок о начале переговорного процесса по Украине. Продолжает валиться и долговой рынок. И здесь, судя по картине снижения индекса гособлигаций, "дно" еще не нащупано, а значит, покупать бонды с постоянным купоном в среднесрочных целях рано. О том, что фондовый кризис пока не перерос в экономический, говорит динамика рубля (в понедельник он укрепился к юаню на 2,7%). Это показывает, что бегства капитала в валюту не наблюдается", - отмечает Зацепин.

По словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, индекс МосБиржи продолжает обновлять многолетние минимумы под давлением сообщений о новых атаках на топливную инфраструктуру России, укрепления рубля, отсутствия переговорного прогресса по Украине, жесткой геополитической риторики, повышенной инфляции и рисков более жесткой монетарной позиции ЦБ.

При этом внутренний макроэкономический фон не дает рынку поддержки: недельная инфляция уже третью неделю подряд остается на повышенных уровнях, а продолжающийся топливный кризис может усилить проинфляционные риски и привести к пересмотру ожиданий по ключевой ставке в сторону более жесткой денежно-кредитной политики. В таком сценарии могут ухудшиться прогнозы как по инфляции, так и по динамике ВВП. Совокупность этих факторов сейчас является сильнейшим негативом для российского рынка, поэтому пока говорить о формировании какого-либо отскока преждевременно - для этого нет никаких ни краткосрочных, ни долгосрочных драйверов.

С технической точки зрения картина по индексу МосБиржи выглядит крайне слабой: рынок уверенно пробил все ключевые зоны поддержки: 2600, 2300 и 2200 пунктов и продолжает движение в рамках выраженного нисходящего тренда. Сейчас последней значимой зоной, от которой еще возможна попытка стабилизации, остается уровень около 2100 пунктов. Если индекс не сможет удержаться выше этой отметки, можно будет увидеть уже полноценную капитуляцию на рынке: ускорение распродаж, резкий рост панических настроений и быстрое снижение существенно ниже 2000 пунктов. Пока технических сигналов к устойчивому развороту нет, поэтому базово рынок остается под сильным давлением, считает Лозовой.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова также полагает, что следующий уровень поддержки 2100 пунктов по индексу МосБиржи может также оказаться слабым. По всей видимости, рынок пессимистичен из-за уже сформировавшихся ожиданий более жёсткой денежно-кредитной политики Банка России, которая может сохраняться в течение всего II полугодия 2026 года. Геополитика, в том числе открывающийся во вторник в Анкаре саммит НАТО, пока тоже совсем не благоприятствует покупкам российских акций. Дополнительным "медвежьим" драйвером рынка на этой и следующей неделях может оказаться еще и целая серия дат закрытия реестров акционеров "голубых фишек" и ряда небольших компаний для получения дивидендов. На реинвестирование дивидендов в рынок после их выплат надеяться в ближайшее время не стоит. Однако любые позитивные новости, преимущественно из сферы геополитики, могут очень быстро остановить обвал фондового рынка, хотя, как долго продлится коррекция наверх, будет зависеть от характера самих новостей, считает аналитик.

"По нашим прогнозам, сегодня в ходе основной сессии индекс Московской биржи может откатиться в коридор 2100-2150 пунктов", - заключила Мильчакова.

В США накануне индексы акций выросли на 0,3-1,1% во главе с Nasdaq благодаря существенному повышению котировок акций чипмейкеров. Однако некоторые аналитики полагают, что полупроводниковый сектор останется волатильным в ближайшем будущем.

На этой неделе будет опубликован протокол июньского заседания Федеральной резервной системы, а в четверг и пятницу обнародуют финансовые показатели за прошедший квартал PepsiCo и Delta Air, дав старт очередному сезону отчетности.

По данным LSEG IBES, аналитики в среднем прогнозируют, что прибыль компаний из S&P 500 во втором квартале выросла на 24%, при этом в технологическом секторе она подскочила на 65%.

В Азии во вторник наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 2,1%, австралийский ASX - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 4,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3-0,9%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены растут после слабого снижения накануне, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

К 10:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 1,4% до $72,99 за баррель (-0,2% в понедельник), августовские фьючерсы на WTI дорожали на 1,3% до $69,44 за баррель (-0,2% накануне).

Axios сообщил со ссылкой на американских чиновников, что иранские военные выпустили ночью в понедельник по меньшей мере две ракеты по торговым судам, проходящим через Ормузский пролив. Два судна получили повреждения. Издание отмечает, что удары Тегерана угрожают нарушить меморандум о взаимопонимании, подписанный три недели назад, в соответствии с которым Иран согласился прекратить атаки в Ормузском проливе. Трейдеры ждут возобновления переговоров между США и Ираном, оценивая перспективы нормализации поставок нефти из Персидского залива.

Американский президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что Вашингтон "либо заключит сделку" с Тегераном, либо "завершит работу" в Иране. Несмотря на недавний всплеск активности в Ормузском проливе, восстановление поставок происходит медленнее, чем ожидалось, отметили аналитики ANZ. Владельцы судов все еще проявляют осторожность, что ограничивает темпы возвращения экспорта нефти к нормальному уровню, говорится в аналитической записке банка.