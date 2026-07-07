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Алиханов ожидает, что ОПК РФ скоро выйдет на максимальные объемы выпуска

Отрасль перестанет быть существенным драйвером роста "обработки", прогнозирует глава Минпромторга

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Отрасли обрабатывающей промышленности, связанные с оборонно-промышленным комплексом (ОПК) и в последние годы являвшиеся ключевым драйвером роста "обработки" в РФ, уже близки к выходу на максимальные объемы выпуска, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, выступая на коллегии министерства в рамках "Иннопрома-2026".

"Два основных драйвера роста, которые обеспечивали высокий темп в 2024 и 2025 годах, постепенно утрачивают свое влияние. Во-первых, мы уже использовали в интересах промышленности часть импульса от контрсанкционного разворота и ухода с российского рынка иностранных компаний. Во-вторых, ОПК как локомотив роста скоро выйдет на максимальные объемы и высокую базу и не будет как ранее давать существенную прибавку в темпы "обработки"", - сказал он.

Алиханов отметил, что индекс промышленного производства за 1,5 года "сошел к нейтральным значениям, как результат политики охлаждения экономики и стагнации спроса со стороны сфер потребления".

"Одновременно, у самой промышленности есть сложности с обслуживанием кредитного портфеля и привлечением доступного финансирования для новых проектов. Эти две ключевые проблемы - масштабирование спроса и фондирование - нам с вами придется решать, что называется, здесь и теперь", - подчеркнул министр.

Антон Алиханов Минпромторг РФ
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