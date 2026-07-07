Германский стартап Proxima Fusion привлек 411 млн евро в рамках инвестраунда

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Германский стартап Proxima Fusion, занимающийся разработками в сфере термоядерного синтеза, привлек 411 млн евро и был оценен в 2,4 млрд евро по итогам инвестраунда, сообщила компания.

Раунд возглавили XTX Ventures и East X Ventures, в роли стратегических инвесторов выступили RWE и Google.

Привлеченные средства планируется направить на создание демонстрационного стелларатора Alpha. Стелларатор представляет собой реактор управляемого термоядерного синтеза, нагревающий плазму до экстремально высоких температур для производства электроэнергии.

Создание демонстрационного стелларатора является ключевым этапом на пути к коммерческому внедрению этой технологии. Proxima Fusion рассчитывает завершить работу над Alpha в начале 2030-х годов.

"Европа соревнуется с Соединенными Штатами и Китаем за создание первой термоядерной электростанции, - отметил главный исполнительный директор Proxima Fusion Франческо Скьортино. - Инвесторы понимают актуальность нашей работы и связанные с ней возможности".

Ранее в этом году германский энергетический концерн RWE и Proxima Fusion заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее строительство первого в мире коммерческого стелларатора на месте бывшей атомной электростанции в Баварии.

Proxima Fusion учреждена в 2023 году сотрудниками Института физики плазмы Общества Макса Планка, где был создан самый современный на данный момент экспериментальный стелларатор Wendelstein 7-X. Штаб-квартира стартапа расположена в Мюнхене, его штат насчитывается около 200 сотрудников.