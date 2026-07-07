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Уровень технологической независимости РФ по новым материалам и химии в 2025 г. достиг 50,4%

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Уровень технологической независимости по новым материалам и химии в 2025 году достиг 50,35%, сообщается в презентации, представленной на коллегии Минпромторга России.

Предполагается, что к 2030 году РФ достигнет 100% независимости по продуктам, вошедшим в периметр нацпроекта "Новые материалы и химия".

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, выступая на коллегии, отметил, что консолидация всего государственного и коммерческого спроса по части малотоннажной химии, с вычленением кросс-отраслевой номенклатуры - одна из самых сложных задач в реализации национальных проектов технологического лидерства.

"Сложнее всего консолидировать заказы по химии, особенно малотоннажной. Хотя мы предварительные балансы спроса и потребления сводили. Здесь тоже есть возможности повышения производительности. Речь идёт, во-первых, о внедрении микрофлюидных технологий, ускоряющих переход от лабораторных процессов к промышленным. Во-вторых, нужно провести анализ и свод унифицированного оборудования и решений, которые применяется не только в химии, но и фармацевтике, пищевой промышленности и биотехнологиях. Эти отрасли пока существенно зависят от импортных средств производства, и мы должны их заместить на отечественные", - сказал он.

Согласно презентации Минпромторга, доля импорта химической продукции в объеме потребления в 2025 году составила 33,44% (цель-2030 - 30%), а объем выпуска новых композиционных материалов и продукции достиг почти 1,03 млрд рублей (цель - 25,94 млрд рублей в 2030 году).

Антон Алиханов Минпромторг РФ
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