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Toyota вложит $3,6 млрд в расширение завода в Техасе

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Североамериканское подразделение японской Toyota Motor инвестирует $3,6 млрд в расширение производственной площадки Toyota Texas в Сан-Антонио, говорится в пресс-релизе автопроизводителя.

Toyota Motor North America (TMNA) построит на заводе вторую линию сборки, увеличив его площадь к 2030 году вдвое - на 2,5 млн кв. футов (233 тыс. кв. м). Линия будет выпускать среднеразмерные пикапы Tacoma.

Примерно за четыре года компания перенесет на расширенную техасскую площадку производство этих машин с завода в мексиканском штате Нижняя Калифорния. Toyota отказалась раскрыть дальнейшие планы в отношении этого завода, пишет The Wall Street Journal.

Toyota Texas начал работу в 2006 году и собирал Tacoma в 2010-2021 годах, после чего выпуск пикапа полностью перенесли в Мексику. Помимо площадки в Нижней Калифорнии его примерно в таких же объемах выпускает - и, по словам компании, продолжит выпускать - завод в штате Гуанахуато, отмечает WSJ.

На предприятии в Сан-Антонио уже действует линия сборки, которая эксклюзивно производит полноразмерные пикапы Tundra и внедорожники Sequoia. В прошлом году с нее сошли более 197 тысяч автомобилей. Новая линия будет выпускать примерно 150 тысяч машин в год, пишет газета. Кроме того, этой осенью на заводе запустят производство задних мостов.

Tacoma давно удерживает лидерство на американском рынке среднеразмерных пикапов. По данным Motor Intelligence, в прошлом году его продажи приближались к 300 тысячам автомашин, тогда как реализация ставшего вторым Ford Maverick не дотянула и до 200 тысяч

Toyota Texas был выбран для производства Tacoma по итогам "высококонкурентного процесса", сообщается в пресс-релизе.

В результате расширения площадки будет создано более 2 тысяч рабочих мест в дополнение к имеющимся 3,7 тысячи.

Общий объем инвестиций Toyota в Сан-Антонио с момента начала строительства предприятия в 2003 году составляет $8,3 млрд с учетом новых планов.

Наращивание производства в США поможет компании компенсировать масштабные расходы на выплату импортных пошлин, пишет WSJ. Потребность в дополнительных мощностях в стране также обусловлена проблемами с поддержанием запасов местных дилеров, говорит основатель консалтинговой компании Murphy Automotive Partners Джон Мерфи.

Toyota - крупнейший автопроизводитель мира по продажам, а Штаты - ее крупнейший рынок.

Toyota Toyota Motor Калифорния США Техас Сан-Антонио Мексика
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