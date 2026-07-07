Узбекистан сформировал запасы нефтепродуктов на ближайшие 2-3 месяца

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Узбекистан подготовил план обеспечения топливом на осенне-зимний сезон и сформировал запасы нефтепродуктов, достаточные для покрытия внутренних потребностей в ближайшие 2-3 месяца, заявил первый заместитель министра энергетики республики Умид Мамадаминов. Об этом сообщает Gazeta.uz.

Он отметил, что нефтегазовая отрасль имеет важное значение для энергетической безопасности страны, поэтому подготовку к осенне-зимнему сезону и накопление запасов нефти и нефтепродуктов необходимо планировать заранее.

"Мы сами видим, что в нынешней геополитической ситуации энергетическая безопасность других государств также подвергается угрозам. Поэтому важно не только создавать запасы нефтепродуктов, но и развивать объекты по их производству", - сказал первый замминистра.

Он сообщил, что накануне на презентации у президента республики Шавката Мирзиёева рассматривались вопросы развития нефтегазовой отрасли, подготовки к осенне-зимнему сезону и достаточности запасов топлива.

"По осенне-зимнему сезону у нас есть отдельный план. Созданы достаточные запасы. Если учитывать наше внутреннее производство, то у нас производится более 100 тысяч тонн продукции (бензина ежемесячно - ИФ). Я могу уверенно сказать, что на ближайшие два-три месяца наших запасов достаточно", - отметил Мамадаминов.

Объем производства бензина в Узбекистане в настоящее время превышает 1,2 млн тонн в год. Кроме того, частные компании импортируют еще 600-700 тысяч тонн.

Мамадаминов добавил, что Минэнерго разработало отдельный план подготовки к осенне-зимнему сезону, включающий обеспечение топливом и логистику поставок. По его словам, министр энергетики еженедельно проводит совещания по этим вопросам.

"Мы также отдельно рассматриваем вопросы электроснабжения, газоснабжения и всей топливной системы, каждую неделю обсуждаем их и сформировали четкий план", - сказал он.

По словам Мамадаминова, по итогам презентации президент поставил задачи по бесперебойному обеспечению населения электроэнергией, газом и топливными ресурсами в осенне-зимний период.

"По этим направлениям Министерство энергетики совместно со своими системными организациями определило конкретные задачи и меры. У нас есть точные расчеты по числу рабочих бригад, запасам и другим вопросам", - заявил он.

"Я уверен, что совместно со всеми системными организациями, регионами и представителями других отраслей мы без потерь пройдем осенне-зимний сезон", - заключил Мамадаминов.