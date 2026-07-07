LG Electronics увеличила квартальную операционную прибыль и выручку до рекордов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics увеличил операционную прибыль во втором квартале более чем вдвое - до нового исторического максимума для этого периода.

По предварительным данным, операционная прибыль компании составила 1,58 трлн вон ($1,03 млрд) против 639,4 млрд вон гоодм ранее. Показатель включает неназванный разовый доход от возмещения американских пошлин. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне 1,07 трлн вон.

Выручка LG в апреле-июне увеличилась на 15%, до рекордных для периода 23,83 трлн вон.

По итогам всего первого полугодия компания получила операционную прибыль в 3,25 трлн вон, что выше показателя за весь прошлый год (2,48 трлн вон). Полугодовая выручка составила 47,56 трлн вон.

Компания обнародует окончательные результаты за второй квартал позднее в этом месяце.