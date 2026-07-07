Денежная масса в РФ в июне выросла на 1%, годовой темп увеличился до 13,4%

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в июне 2026 года, по предварительной оценке, увеличилась на 1,0%, до 135,0 трлн рублей, после роста на 1,2% в мае, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Годовой темп прироста денежного агрегата M2 на 1 июля увеличился до 13,4% с 13,0% на 1 июня.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки (М2Х*) в июне увеличилась на 0,6% после роста в мае на 1,2%. Годовой темп ее прироста на 1 июля сохранился на уровне 13,1%, как и месяцем ранее.

Месячный темп прироста наличных денег в обращении М0 в июне увеличился до 2,1% с 2,0% в мае. Он в июне, как и в феврале-мае, превышал темп прироста срочных рублевых депозитов домашних хозяйств.

Годовой темп роста наличных на 1 июля вырос до 18,5% (максимум с 1 октября 2023 года) после 17,5% на 1 июня.

Депозиты домашних хозяйств в рублях продолжают вносить основной вклад в годовой темп прироста денежного агрегата широкой денежной массы М2Х, однако величина этого вклада снизилась до 5,1 процентного пункта (п.п.) с 5,4 п.п. в мае.

Вклад рублевых депозитов организаций в годовой темп прироста М2Х увеличился до 4,7 п.п. с 4,2 п.п. в мае.

Вклад наличных денег M0 в динамику денежной массы М2Х в июне возрос до 2,4 п.п. с 2,2 п.п. в мае при сохранении доли M0 в рублевой денежной массе вблизи исторически минимальных значений.

Доля других (срочных) депозитов домашних хозяйств в структуре М2 продолжила снижаться и на 1 июля составила 34,3% (снижение на 0,3 п.п. за месяц). Доля переводных депозитов домашних хозяйств в июне возросла на 0,1 п.п., до 15,7%.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2Х все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.