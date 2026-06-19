Денежная масса в РФ в мае выросла на 1,2%, годовой темп увеличился до 13,0%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в мае 2026 года увеличилась на 1,2%, до 133,634 трлн рублей, после роста в апреле на 1,4%, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Годовой темп прироста денежной массы на 1 июня 2026 года увеличился до 13,0% с 12,3% на 1 мая.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки (М2Х*) в мае увеличилась на 1,2% после роста в апреле также на 1,2%. Годовой темп ее прироста на 1 июня увеличился до 13,1% с 12,5% на 1 мая.

Объем наличных денег в обращении М0 в мае увеличился на 2,0%, до 19,391 трлн рублей, после роста на 3,3% в апреле. Годовой темп роста наличных на 1 июня вырос до 17,5% после 14,9% на 1 мая.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2Х все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.