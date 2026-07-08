Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду демонстрирует смешанную динамику blue chips, поорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $76,5 за баррель) из-за новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке компенсируется прежними опасениями паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ в июле. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2193,53 пункта (+0,1%), индекс РТС - 907,71 пункта (+0,1%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "Роснефти" (+3,9%), "НОВАТЭКа" (+2,3%), "Сургутнефтегаза" (+2,1%), но упали акции "Полюса" (-8,6%) из-за отказа компании от дивидендов до 2030 года.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 июля, составляет 76,1258 руб. (-1,84 рубля).

Подорожали также акции "ЛУКОЙЛа" (+1,8%), "Аэрофлота" (+1,6%), "ФосАгро" (+1,3%), "НЛМК" (+1,1%), "МТС" (+0,9%), "Газпрома" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,3%), "Хэдхантера" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы").

Менеджмент "Полюса" намерен представить совету директоров рекомендацию приостановить дивидендные выплаты до 2030 года, сообщила компания.

Среди аргументов "Полюс" отмечает фокус на реализации масштабных инвестиционных проектов, в том числе проектов роста, высокую стоимость долгового финансирования, рост производственных издержек, в том числе в связи с увеличением налоговой нагрузки, снижение цены на золото на фоне неопределенности денежно-кредитной политики мировых центробанков, а также риски пересмотра графиков реализации инвестпроектов.

Подешевели также "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,6%), акции АФК "Система" (-1%), "Норникеля" (-1%), "Русала" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "Яндекса" (-0,4%), "Группы компаний ПИК" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "ВК" (-0,3%), "ИКС 5" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "ММК" (-0,2%).

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило во вторник в соцсети X о нанесении ударов по Ирану в ответ на недавние иранские обстрелы танкеров в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп одобрил план ударов по Ирану и отдал приказ о его выполнении, находясь на саммите НАТО в Турции, сообщил журналист портала Axios со ссылкой на американского чиновника.

Позже CENTCOM сообщило о завершении нового раунда наступательных ударов по Ирану и поражении более 80 целей высокоточными боеприпасами в качестве немедленного ответа на последние иранские атаки на торговые суда, следовавшие через Ормузский пролив.

Центральный штаб вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" осудил удары США по югу страны и пообещал дать "сокрушительный ответ". "Вооруженные силы Исламской республики Иран дадут сокрушительный ответ на агрессию и террористические действия США", - заявили иранские военные.

Они отметили, что Иран "ни при каких обстоятельствах не допустит вмешательства в дела или управление Ормузским проливом".

МИД Ирана заявил в среду, что атаки Вашингтона по Ирану, а также аннулирование разрешения на продажу иранской нефти делают меморандум о взаимопонимании с США неэффективным. В документе отмечается, что действия США также нарушили устав ООН.

В Азии в среду также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 2,1%, австралийский ASX - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 5,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,8%), слабо минусуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,2-0,3%).

На нефтяном рынке утром в среду цены растут на новостях, что Минфин США отзывает лицензию, разрешавшую операции с иранской нефтью, а также из-за новых ударов США по Ирану.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $76,51 за баррель (+3,2% и +3% во вторник), августовская цена фьючерса на WTI - $72,62 за баррель (+3,1% и +2,8% накануне).

США нанесли очередные авиаудары по Ирану и вновь ввели в действие меры, блокирующие продажу Тегераном нефти на мировых рынках. Ранее произошла серия атак на суда, следовавшие через Ормузский пролив, включая катарский газовоз и саудовский нефтяной танкер.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывают опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились на 399 тыс. баррелей. При этом эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,5 млн баррелей, отмечает Trading Economics. Официальные данные Минэнерго США по запасам нефти в стране выйдут в среду в 17:30 по московскому времени.