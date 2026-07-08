Трамп отдал приказ о нанесении ударов по Ирану на саммите НАТО в Турции

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп одобрил план ударов по Ирану и отдал приказ о его выполнении, находясь на саммите НАТО в Турции, сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

Перед этим Трамп провел консультации в Анкаре с главой Пентагона Питом Хегсетом, госсекретарем Марко Рубио, министром финансов Скоттом Бессентом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном.

По словам чиновника, пока неясно, как долго будут продолжаться удары. "Мы получим оценку результатов ударов и примем решения позже", - сказал он.

Ранее Axios писал, что удары вооруженных сил США по Ирану в ночь на среду будут в четыре-пять раз масштабнее, чем в предыдущие 10 дней назад по объектам в районе Ормузского пролива.

Между тем агентство The Associated Press со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что удары по Ирану продлятся несколько часов и затронут различные военные объекты и портовые сооружения в районе Ормузского пролива.

По их словам, в рамках операции Штаты нацелены на иранские системы ПВО, системы берегового наблюдения, зенитные ракеты, а также пусковые установки противокорабельных крылатых ракет и беспилотников.

Ранее в CENTCOM заявили, что вооруженные силы наносят удары по Ирану в ответ на недавние иранские обстрелы танкеров в Ормузском проливе.

По данным гостелевидения Ирана, мощные взрывы прогремели в иранских портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешм, расположенном в Ормузском проливе.