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Частные инвесторы за I полугодие вложили в облигации на "Мосбирже" более 1,1 трлн рублей

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Объем вложений частных инвесторов в облигации на "Московской бирже" в первом полугодии 2026 года превысил 1,1 трлн рублей, что на 18% больше показателя аналогичного периода 2025 года, сообщила площадка.

В июне их вложения составили 231 млрд рублей (+47,4% к июню 2025 года), из них 14% - в рублевые ОФЗ, 61% - в корпоративные облигации в рублях, 25% - в облигации в иностранной валюте.

Сделки с облигациями на вторичных торгах в июне совершали 794 тыс. частных инвесторов (+44,4% к июню 2025 года). Их доля в объеме торгов облигациями составила 17,5%.

Объем размещений облигаций в июне составил 1,6 трлн рублей, включая однодневные облигации на 202 млрд рублей. Доля ОФЗ в объеме размещений - 13,3% (39,5% в июне 2025 года).

Объем вторичных торгов облигациями в июне достиг 2,5 трлн рублей (+71,5% к июню 2025 года), в том числе ОФЗ - 1,3 трлн рублей (+54,4% к июню 2025 года), корпоративными облигациями - 1,2 трлн рублей (рост почти вдвое к июню 2025 года).

ОФЗ Мосбиржа
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