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Саудовская DataVolt привлекла финансирование объемом до $150 млн на создание дата-центра в Узбекистане

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Компания DataVolt, один из мировых лидеров в области строительства центров обработки данных (ЦОД), привлекла проектное финансирование на сумму до $150 млн на строительство дата-центра в Ташкенте.

Консультантом DataVolt по сделке выступила международная юридическая фирма Dentons, говорится в пресс-релизе последней.

Речь идет о строительстве и последующей эксплуатации дата-центра TAS-1 (строительство началось в 2024 году - ИФ) мощностью 12 МВт на территории IT Park.

Финансирование предоставил консорциум институтов развития в составе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), германской DEG, Фонда международного развития ОПЕК и французской Proparco. Срок финансирования - 12 лет.

Ввод TAS-1 в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года. После этого объект, по оценке участников сделки, станет одним из крупнейших "зеленых" дата-центров Центральной Азии с поддержкой технологий искусственного интеллекта. Дата-центр будет оснащен системами жидкостного охлаждения для высокопроизводительных облачных вычислений и корпоративной ИТ-инфраструктуры.

Проект реализуется в рамках государственной стратегии "Цифровой Узбекистан - 2030".

Ранее сообщалось, что DataVolt планирует инвестировать до $6,5 млрд в создание дата-центров в Узбекистане. Компания выбрала Узбекистан в качестве ключевой локации в Центральной Азии для размещения инфраструктуры.

DataVolt - международный оператор центров обработки данных из Саудовской Аравии, основанный в 2023 году. Компания специализируется на создании ЦОД нового поколения с поддержкой искусственного интеллекта и передовых систем жидкостного охлаждения.

Узбекистан Саудовская Аравия DataVolt
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