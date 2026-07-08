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Производство газоочистного оборудования в РФ в 2025 г. выросло на 20%, до 52 млрд руб.

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Объем внутреннего производства газоочистного оборудования в стоимостном выражении в 2025 году вырос на 20%, превысив 52 млрд рублей, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Матушанский в рамках промышленной выставки "Иннопром-2026".

Ключевые заказчики такого оборудования - предприятия металлургии, нефтехимии, электроэнергетики и цементной промышленности. "Именно в этих секторах активно осуществляется модернизация оборудования, в том числе в рамках федерального проекта "Чистый воздух", что способствует устойчивости внутреннего спроса", - подчеркивает пресс-служба Минпромторга РФ.

Поставки газоочистного оборудования за рубеж также растут: в 2025 году - на 10%, до 6,34 млрд рублей.

"В стране уже сформирован пул отечественных производителей, обладающих необходимыми компетенциями для производства газоочистного оборудования. Рынок при этом остается конкурентным и сбалансированным: доли ключевых игроков распределены относительно равномерно, что создает условия для технологического развития и повышения качества продукции", - приводятся в сообщении слова замминистра.

Минпромторг Иннопром Алексей Матушанский
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