Россия в 2025/26 сельхозгоду увеличила экспорт пшеницы почти на 14%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Россия, по предварительным данным, в 2025/26 сельхозгоду экспортировала 48 млн тонн пшеницы против 42,2 млн тонн в 2024/25 сельхозгоду (рост на 13,7%), сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса".

"Россия нарастила поставки пшеницы во все страны первой пятерки импортеров, несмотря на резко возросшую в прошедшем сезоне конкуренцию на мировом рынке со стороны других стран-поставщиков, в том числе в ключевых для России регионах Ближнего Востока, Северной и прочей Африки", - заявили в центре.

Так, в Египет было поставлено 9,7 млн тонн (8,8 млн тонн в 2024/25 сельхозгоду), в Турцию - 7,4 млн тонн (3,2 млн тонн), в Судан - 2,3 млн тонн (0,98 млн тонн), в Саудовскую Аравию - 2 млн тонн (1,5 млн тонн), в Кению - 1,9 млн тонн (1,5 млн тонн).

В центре также сообщили, что с 1 по 7 июля экспортная цена на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в июле снизилась на $1 за тонну к предыдущей неделе. При этом американская пшеница подорожала на $16, французская - на $1. Украинская (протеин 11,5%) стала дешевле на $3 за тонну, аргентинская - на $5 за тонну

"Биржевой рынок пшеницы на прошлой неделе восстанавливался после предшествующего падения, получив поддержку от снижения оценок площадей сева пшеницы в США и Канаде, новой волны аномальной жары во Франции, прогноза высоких температур в части кукурузного пояса США, а также крупной закупки пшеницы Саудовской Аравией и сои Китаем", - заявили в центре.