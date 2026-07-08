Долги на оптовом рынке электроэнергии и мощности за I полугодие выросли до 74 млрд рублей

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Объем задолженности на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в январе-июне 2026 года составил 74 млрд рублей, при этом в традиционно проблемном Северо-Кавказском федеральном округе он снизился, впрочем, при сохранении там наибольшей доли всех долгов.

Об этом в видеокомментарии в канале ассоциации "НП "Совет рынка" сообщил член правления - первый заместитель предправления "Центра финансовых расчетов" Дмитрий Чернов.

Уровень расчетов в первом полугодии составил 99,6% "с ухудшением в полпроцента к первому полугодию прошлого года", отметил он.

"Прирост задолженности за второй квартал составил на оптовом рынке 2,6 млрд рублей, и за первое полугодие - 4,8 млрд рублей, - продолжил Чернов. - На первое июля текущего года уровень задолженности на оптовом рынке составил практически ровно 74 млрд рублей".

В разбивке по регионам уровень расчетов в 100% и выше показали покупатели Центрального ФО, Южного ФО, Северо-Западного ФО, Дальнего Востока, Приволжского и Северо-Кавказского ФО. Ухудшились расчеты в Сибири (до 98,1%, с приростом долгов на 5,6 млрд рублей за полгода) и на Урале (98,1% с приростом в 2,3 млрд рублей).

"Наибольшее снижение задолженности за первое полугодие показали покупатели Северо-Кавказского федерального округа - на 2 млрд рублей", - отметил Чернов.

При этом 83% накопленной задолженности на оптовом рынке по-прежнему сосредоточены в СКФО со стороны покупателей, уже лишенных статуса участника оптового рынка. Согласно презентации Чернова, уровень долгов тут достигает 61,41 млрд руб.

Непосредственно во втором квартале уровень расчетов составил 100,1%, что хуже уровня расчетов аналогичного периода 2025 года "на 0,4 процента", уточнил Чернов.