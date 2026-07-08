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Apple потратит более $30 млрд на чипы Broadcom

Apple потратит более $30 млрд на чипы Broadcom
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. планирует потратить более $30 млрд на чипы Broadcom в рамках нового многолетнего соглашения, говорится в пресс-релизе разработчика iPhone.

Пока это крупнейшая инвестиция Apple в рамках заявленных ею в прошлом году обязательств вложить $600 млрд в американскую экономику за четыре года. Она позволит выпустить более 15 млрд чипов в США и обеспечить работой сотни американцев.

"Apple работает с администрацией (президента - ИФ) и предприятиями США, помогая создать в Америке сквозную цепочку поставок полупроводниковой продукции, и сегодняшнее объявление (о сделке - ИФ) продвигает эти усилия", - отмечается в пресс-релизе.

Глава государства Дональд Трамп в прошлом году угрожал ввести пошлину "как минимум в 25%" на продаваемые в США iPhone, если они производятся за пределами страны.

Новая сделка предусматривает инвестиции в размере $1,5 млрд в расширение и модернизацию производственных объектов Broadcom в Форт-Коллинсе (штат Колорадо), где компания будет выпускать современные радиоэлектронные компоненты и технологии беспроводной связи.

Broadcom в понедельник сообщила о расширении технологического сотрудничества с Apple до 2031 года, в рамках которого разработает и поставит партнеру ряд кастомных чипов для нескольких поколений его продукции. Отмечалось, что чипы будут иметь формат интегральных схем специального назначения (ASIC), который становится все более востребованным в контексте создания компонентов для обработки ИИ-задач. Финансовые детали сделки не раскрывались.

Агентство Bloomberg сообщало, что Apple работает над специальными ИИ-серверами и планирует развернуть их в 2027 году, а Broadcom готовит чипы для них.

Акции Broadcom дешевеют на 0,4% в ходе предварительных торгов в среду, Apple - на 0,2%. Фьючерсы на Nasdaq 100 падают на 1%.

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