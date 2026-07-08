Новак сообщил, что спрос на топливо вырос примерно на треть

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Ситуация на российском топливном рынке на фоне временного сокращения производства бензинов и дизеля остается непростой, сопровождается ростом спроса на нефтепродукты в рознице примерно на треть относительно аналогичного периода прошлого года, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции в среду.

Он напомнил, что ранее власти ввели полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, задействовали потенциал малых и средних нефтеперерабатывающих заводов. Крупные нефтяные компании увеличили загрузку действующих НПЗ до максимальных уровней, сократили сроки текущих ремонтов и перенесли плановые, направили на рынок ранее накопленные запасы топлива.

"Несмотря на принятые меры - они частично ситуацию стабилизировали - в целом пока ситуация остается непростой. Вынужденное сокращение объемов производства топлива, в том числе, привело к изменению маршрутов доставки топлива до конечных потребителей. Вырос и спрос на моторное топливо примерно на треть: это достаточно большой уровень. (...) Все это привело к дополнительным нагрузкам на заправочные сети, увеличению количества автомобилей на колонку, и, соответственно, росту времени заправки. Понятно, что текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей. Для решения стоящих задач и стабилизации ситуации правительство продолжает предпринимать дополнительные шаги", - сказал Новак.

Как сообщалось, в РФ в 2026 году традиционный всплеск потребления топлива в связи с сезоном отпусков наложился на череду внеплановых ремонтов НПЗ. На этом фоне в разных регионах вводятся ограничения на продажи топлива на АЗС.

На Петербургской бирже стоимость летнего ДТ и бензинов находится на высоких уровнях. Рост потребительских цен на бензин в РФ, согласно данным Росстата, ускоряется.

Путин, комментируя ситуацию в конце июня, отмечал, что текущий дефицит топлива на внутреннем рынке из-за ударов по энергоинфраструктуре некритичен, нужно быстрее выводить НПЗ из ремонтов, обеспечить наращивание импорта нефтепродуктов.