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Президент поддержал идею организации сети мини-НПЗ в РФ

Президент поддержал идею организации сети мини-НПЗ в РФ
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею организации сети мини-НПЗ в России. С инициативой выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе совещания главы государства с членами правительства.

"Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой. Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети мини-НПЗ сейчас, в этих условиях? Мы смогли бы предложение на внутреннем рынке увеличить", - сказал губернатор.

"Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется. Будем в этом отношении работать ещё интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы: чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб", - ответил Путин.

Осипов сообщил, что ситуация с топливообеспечением в Забайкальском крае - "сложная, но контролируемая". Регион прорабатывает возможности заключения договоров с производителями о прямых поставках.

"Из 244 автозаправочных станций только шесть принадлежат вертикально интегрированной "Роснефти". Ранее "Роснефть" от общего объёма, который отливался через АЗС, отливала 20%, сейчас (...) отливают 40%. Независимых - 238 заправок, которые раньше 60-80% грузили, они сейчас только 5% отгружают. (...) Независимые заправки питались только через биржи, сейчас, в силу понятных озвученных причин, это стало невозможным. Идёт подготовка к заключению прямых договоров. Ежедневно мы устанавливаем соответствующие лимиты и создаём правовую возможность для того, чтобы эти договоры были заключены", - сказал глава региона.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в свою очередь отметил схожие сложности в своем регионе: "Исторически сложилось, что 30% розничной торговли нефтепродуктами было через вертикально интегрированные компании, а 70% - это независимые нефтяные компании". Он подчеркнул, что регион тоже подписал договоры о прямых поставках: "Видим, что ситуация действительно в этом плане улучшилась".

Владимир Путин Александр Осипов Забайкальский край
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