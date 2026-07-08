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Запрет на экспорт дизптоплива для производителей будет действовать до 31 июля

Ограничения не будут распространяться на поставки по межправсоглашениям, сообщили в кабмине РФ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Правительство распространило на производителей временный запрет экспорта дизельного топлива, введенный для непроизводителей в конце января 2026 года, сообщила пресс-служба кабмина.

"Временный запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойлей, действующий по 31 июля 2026 года, теперь будет распространяться на производителей нефтепродуктов. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.

Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. При этом введённые ограничения не будут распространяться, в том числе на дизельное топливо, вывозимое с территории России в рамках международных межправительственных соглашений.

Согласно тексту опубликованного постановления, оно вступает в силу на следующий день после опубликования.

При этом запрет также не распространяется на дизтопливо, судовое топливо и газойль, уже помещенные под таможенные процедуры либо принятые РЖД или "Транснефтью" к транспортировке, либо на которые уже оформлено поручение на отгрузку на морское судно.

РЖД Транснефть
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