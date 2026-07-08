Росстат сообщил о росте цен на бензин в РФ с 30 июня по 6 июля на 2,11%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен на бензин в РФ с 30 июня по 6 июля относительно предыдущей недели составил 2,11% после 1,61% с 23 по 29 июня, скачка на 3,00% в период с 16 по 22 июня, повышения на 0,95% с 9 по 15 июня, на 0,92% с 2 по 8 июня, на 0,45% с 26 мая по 1 июня, на 0,34% с 19 по 25 мая, на 0,11% с 13 по 18 мая (укороченная "неделя" из-за дополнительного выходного после предыдущей длинной), на 0,07% с 5 по 12 мая, сообщил в среду Росстат.

Цены на дизельное топливо в РФ с 30 июня по 6 июля выросли на 3,35% после повышения на 2,23% с 23 по 29 июня, 2,74% с 16 по 22 июня, на 0,84% с 9 по 15 июня, на 0,86% с 2 по 8 июня, 0,78% с 26 мая по 1 июня, 0,47% с 19 по 25 мая, 0,24% с 13 по 18 мая и 0,14% с 5 по 12 мая.

С начала года бензин по состоянию на 6 июля подорожал на 13,93%, втрое превысив темпы общей инфляции за тот же период (4,49%). Рост цен на дизельное топливо с начала года составил 14,72%.

"За период с 30 июня по 6 июля 2026 г. изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 82 субъектах РФ. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Тюменской области (кроме автономных округов) - на 0,7%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период рост цен на бензин автомобильный составил 0,2% и 0,1% соответственно", - говорится в публикации Росстата.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 6 июля была на уровне 74,01 руб. (на 29 июня - 72,38 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 70,21 руб. (68,76 руб.), АИ-95 - 76,19 руб. (74,38 руб.), АИ-98 - 98,04 руб. (97,15 руб.).

Средняя цена ДТ в стране на 6 июля равнялась 87,76 руб. за литр (на 29 июня - 84,84 руб.).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).