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Нефть прибавила более 7%, цена Brent поднималась выше $80 за баррель

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Рост нефтяного рынка усилился в среду, Brent поднималась выше отметки в $80 за баррель на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:35 по московскому времени составляет $79,7 за баррель, что на $5,54 (7,47%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $4,93 (7%), до $75,37 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $80,07 за баррель, WTI - до $75,79 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что рассматривает возможность ударов по Ирану в ближайшее время. "Мы, возможно, снова нанесем сильный удар по ним сегодня вечером. Я дам им небольшое предупреждение", - сказал он "на полях" саммита НАТО в Анкаре.

Трамп отметил, что недоволен Тегераном и допустил возможность взятия Штатами под контроль иранского острова Харк, а также восстановления морской блокады страны.

Как сообщалось, вооруженные силы США в ночь на среду нанесли новые массированные удары по Ирану в ответ на недавние иранские атаки на торговые суда, следовавшие через Ормузский пролив. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) в свою очередь ударил по американским военным базам в районе Персидского залива.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, неожиданно показали рост запасов нефти в стране.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3 млн баррелей - до 411,4 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 2,4 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на прошлой неделе уменьшились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 4,98 млн баррелей.

нефть
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