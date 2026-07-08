Рост цен на курятину в России с 30 июня по 6 июля ускорился до 2,3%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Цены на мясо кур в РФ за неделю с 30 июня по 6 июля повысились на 2,3%, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с предыдущей неделей, когда это мясо подорожало на 1,6%, рост значительно ускорился.

По сравнению с началом года нынешние цены на 3,2% выше.

В то же время продолжают дешеветь яйца. На минувшей неделе цены на них снизились на 0,5% против 2,1% за период 23-29 июня. Однако нынешние цены все еще на 3,6% выше, чем в начале года.

Росстат также сообщил, что с 30 июня по 6 июля цены на сахарный песок поднялись на 0,7%, на печенье на 0,5%, мясные консервы для детского питания, маргарин, сметану, соль - на 0,4%, говядину, мороженую рыбу, овощные консервы для детского питания - на 0,3%, полукопченые и варено-копченые колбасы, подсолнечное масло, сухие молочные смеси для детского питания, пшеничный хлеб и гречневую крупу - на 0,2%, ультрапастеризованное молоко, сливочное масло, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

В то же время снизились цены на сыры, пшено (-0,2%), пастеризованное молоко, кефир, фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшеничную муку, черный чай и рис (-0,1%).

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали в РФ на 5,2%.