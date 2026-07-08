Цены на овощи и фрукты в России с 30 июня по 6 июля снизились на 0,4%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 30 июня по 6 июля снизились на 0,4%, сообщил Росстат в среду.

На предыдущей неделе цены на овощи и фрукты росли - на 0,7%.

Так, цены на огурцы стали меньше на 8,7%, помидоры подешевели на 5,1%, бананы - на 0,5%. В то же время цены поднялись на свеклу (+3,8%), капусту (+3,6%), картофель (+3,5%), лук и морковь (+2,2%), яблоки (+0,3%).

С начала года цены на морковь и капусту выросли в 1,6 раза, на картофель - почти в 1,6 раза, лук - в 1,5 раза, свеклу - в 1,4 раза, яблоки - на 9,6%, бананы - на 0,3%. Цены на огурцы в настоящее время на 38% ниже, чем в начале года, на помидоры - на 4,7%.

В 2025 году плодоовощная продукция подешевела на 8,8%.