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Алиханов не исключил увеличения объемов новой программы лизинга в гражданском судостроении

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Объем госфинансирования новой программы льготного лизинга гражданских судов в РФ, рассчитанной на три года, предусмотрен в размере 44,5 млрд руб., сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов журналистам в кулуарах "Иннопром-2026".

"Мы действительно финализируем параметры этой новой программы, которая будет работать через предоставление субсидий Фонда развития промышленности (ФРП). На эти цели в бюджете предусмотрено 44,5 млрд руб. на ближайшую трехлетку, 8,1 млрд руб. из которых - на 2026 год", - сказал Алиханов.

"Параметры программы позволят удерживать средневзвешенную ставку на уровне не более 4,5% годовых для пассажирских судов и не более 8% для грузовых, рыбопромысловых и судов технического флота, а максимальный срок займа составит 25 лет. Рассчитываем, что таким образом поддержим строительство примерно 30 единиц", - добавил глава Минпромторга.

По его словам, суда должны быть построены в срок до 2029 г., их количество определено исходя из лимитов финансирования программы и заявленной лизинговыми компаниями предварительной потребности и будет уточнено после запуска механизма и обработки всех заявок от лизинговых компаний.

"В случае увеличения лимитов на 10 млрд руб. возможно будет дополнительно построить 4-5 судов класса "река-море", - отметил министр.

Алиханов добавил, что оператором новой лизинговой программы выступит ФРП, который проведет отбор заявок лизинговых компаний.

"Но трехлетка - это не конец, мы будем эту программу продолжать. И на самом деле, мы сейчас не будем раскрывать деталей, но скажу, что мы значительно хотим дофинансировать эту меру поддержки даже в этом году и надеемся, что это тоже даст дополнительную загрузку нашим российским верфям", - сказал министр.

Антон Алиханов Иннопром Минпромторг
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