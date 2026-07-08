Физлица в июне сократили покупку валюты на 10,6%, до 135 млрд руб.

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Физлица в июне сократили нетто-покупки валюты на 10,6% - до 135 млрд рублей (в мае - 151 млрд рублей, в среднем за предыдущие 12 месяцев - 85,0 млрд рублей), сообщается в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ.

В целом с начала 2026 года покупки валюты физлицами составили 426 млрд рублей, за аналогичные периоды 2024 и 2025 годов граждане купили валюту на 902 млрд рублей и 464 млрд рублей соответственно.