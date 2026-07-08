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Нефинансовые компании РФ в июне сократили продажу валюты на 1,4%, до $27,7 млрд

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Нефинансовые компании в июне сократили продажу валюты на 1,4% - до $27,7 млрд, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном ЦБ РФ.

В июне рубль после нескольких месяцев укрепления подряд вернулся к уровню апреля 2026 года и среднему значению за последние 12 месяцев.

Ослабление рубля сопровождалось ростом волатильности и объема торгов. Несмотря на снижение цен на нефть, чистые продажи иностранной валюты нефинансовыми компаниями в июне остались на высоком уровне - $27,7 млрд ($28,1 млрд в мае).

Крупнейшие экспортеры в июне сократили чистые продажи валюты на 30% - до $7,6 млрд с $10,9 млрд в мае, почти вернув объем продаж на уровень апреля ($7,3 млрд), следует из приложения к обзору рисков финансовых рынков ЦБ РФ.

При этом увеличился объем чистых покупок валюты со стороны нефинансовых компаний (на 24,1%, до 1,1 трлн рублей). Рост спроса на иностранную валюту при стабильном объеме продаж нефинансовых компаний способствовал ослаблению рубля, отмечает ЦБ.

Физические лица немного сократили нетто-покупки иностранной валюты, нарастив позиции в валютных фьючерсах. За июнь нетто-покупки составили 135 млрд рублей. В аналогичный период 2025 г. этот показатель составил 77,9 млрд рублей, а в 2024 г. - 137 млрд рублей.

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