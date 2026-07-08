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ЦБ РФ сообщил, что нерезиденты в июне нарастили продажи акций до 12 млрд рублей

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Нерезиденты из "дружественных" стран в июне продали российские акции на 12,1 млрд рублей, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России.

ЦБ пишет, что по сравнению с предыдущим месяцем продажи акций увеличились, не приводя точную цифру за май. "Продажи нерезидентов осуществлялись вне биржевого стакана и не оказывали значимого влияния на рынок", - уточняется в обзоре.

Крупнейшими нетто-продавцами российских акций в июне были НФО в рамках доверительного управления - на 22,8 млрд рублей.

Крупнейшими нетто-покупателями в июне оставались розничные инвесторы, которые нарастили покупки до 27,8 млрд рублей с 19,9 млрд рублей в мае.

Средняя доля физлиц в торгах в будни достигла минимума с февраля 2022 года - 64,5%. В выходные торговые дни она снизилась до 82,7%.

ЦБ напоминает, что в июне на российском рынке скорректировалось большинство акций, индекс МосБиржи снизился за месяц на 8,5%, до 2348 пунктов, и достиг уровня марта 2023 года. "Это происходило в условиях усиления геополитической напряженности, снижения нефтяных котировок, сложной ситуации на топливном рынке, а также пересмотра рынком дальнейшей траектории ключевой ставки. Коррекция на рынке сопровождалась усилением волатильности", - говорится в обзоре.

Среднедневной объем торгов в будние дни в июне вырос до 103 млрд рублей с 66 млрд рублей в мае (в среднем за последние 12 месяцев - 95,8 млрд рублей). В отдельные дни он возрастал до 150-200 млрд рублей.

"При улучшении ситуации российский рынок имеет значительный потенциал роста", - отмечается в обзоре.

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